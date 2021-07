PS5, stime incoraggianti per la next gen: 10 milioni di console in 8 mesi

Con il ritorno della console next gen sui grandi canali di distribuzione (di recente, ad esempio, PlayStation 5 è tornata disponibile da Mediaworld), arrivano alcune prime stime di vendita per il nuovo hardware Sony.

In assenza di numeri ufficiali da parte del colosso nipponico, alcune prime valutazioni legate alla performance commerciale di PS5 arrivano dalla redazione di VGChartz. Queste ultime si basano su stime correlate al periodo compreso tra il novembre 2020 e il 10 luglio 2021. Pur sovente legate a proiezioni, le cifre condivise dal noto portale appaiono in questo caso particolarmente interessanti, poiché coprono un arco temporale ormai potenzialmente solido in termini di dati di vendita.

Secondo quanto riportato da VGChartz, dal Day One sino all'estate di quest'anno, Sony avrebbe portato nelle case degli appassionati oltre 10 milioni di PlayStation 5. Una rinnovata disponibilità della console sui mercati avrebbe in particolare portato a oltre 250.000 unità vendute nella settimana conclusasi il 10 luglio. Con quest'ulteriore ondata, PS5 avrebbe superato l'importante traguardo commerciale in un arco temporale pari a 35 settimane.



Una performance che, se confermata, apparirebbe decisamente promettente per la next-gen Sony: per raggiungere il medesimo risultato, PlayStation 4 aveva infatti avuto bisogno di 39 settimane. A favorire il ritorno sugli scaffali della console avrebbe contribuito anche la scelta di proporre alcuni primi bundle di PS5 dedicati a Ratchet & Clank: Rift Apart.