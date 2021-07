PS5: nuovo stock da GameStopZing il 30 luglio ma è subito sold-out

Solo pochi fortunati giocatori si saranno accorti che questa mattina PlayStation 5 è tornata in vendita sul sito di GameStopZing. La celebre catena ha lanciato uno shadow drop a sorpresa, senza anticipare nulla, da qui lo stupore nell'accedere al sito e imbattersi nella coda virtuale.

GameStopZing ha messo in vendita poche unità (non sappiamo esattamente quanti fossero i pezzi a disposizione) di PS5 in bundle con tre giochi e due accessori a scelta da una selezione, un pacchetto completo già proposto in passato nei drop settimanali e che permette di portarsi a casa tutto quello che serve per iniziare a giocare nel migliore dei modi. Purtroppo la console è andata sold-out nel giro di pochissimi minuti e al momento non è più disponibile per l'acquisto, non sappiamo quando nuovi stock torneranno in vendita, allo stato attuale infatti non ci sono comunicazioni da parte di GSZ.

GameStopZing è uno dei retailer italiani più puntuali per quanto riguarda i restock di PlayStation 5, da mesi sta cercando di proporre drop settimanali con nuove scorte, mentre più complessa sembra la situazione legata ad altri rivenditori fisici e online. Lo stesso Jim Ryan di Sony si è detto poco fiducioso su un possibile aumento della produzione di PS5, i problemi di scorte dunque potrebbero durare almeno per tutto l'anno e secondo alcuni analisti proseguiranno per buona parte del 2022.