PS5 nuovo stock in vendita da GameStop: data e orario

A metà settimana torna GameStop TV e come spesso accade, durante la trasmissione verranno forniti tutti i dettagli per acquistare PlayStation 5, un nuovo drop è previsto per la giornata del 29 giugno, esclusivamente online sul sito di GameStop.

"Segui la diretta e afferra PS5 Standard Versione Bundle. Scopriamo la storia dei picchiaduro! Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle 16:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 Standard Edition in versione bundle."

Appuntamento dunque a mercoledì 29 giugno, a partire dalle 16:00 seguendo la trasmissione scopriremo quando verrà esattamente messa in vendita la PS5 ed anche i contenuti del bundle, questa settimana GameStop ha a disposizione nuove scorte di PlayStation 5 Standard Edition, versione con lettore ottico, la console verrà venduta in bundle con altri prodotti non ancora annunciati.

Solitamente i bundle PS5 di GameStop includono prodotti come il Telecomando Media o un secondo controller, giochi e film in Blu-Ray o Funko Pop! oltre ad altri accessori e ovviamente la console con un DualSense. La scorsa settimana la catena ha messo in vendita PS5 Digital Edition, questa volta invece il restock riguardo la Standard Edition, non sappiamo quante unità saranno effettivamente disponibili, il consiglio è sempre quello di essere veloci perché il sold-out è generalmente imminente.