PS5: nuovo stock in vendita da GameStop Italia il 13 aprile

Il messaggio comparso sui profili social di GameStop non lascia spazio a dubbi e il 13 aprile a partire dalle 16:00 la compagnia metterà in vendita un nuovo stock di PlayStation 5, edizione standard in bundle, pochi pezzi disponibili in vendita solamente durante la diretta della trasmissione di GS TV. Al momento non sappiamo i contenuti del bundle e nemmeno il prezzo, vi consigliamo dunque di sintonizzarvi sui canali indicati all'orario segnalato per scoprire come acquistare PlayStation 5.

Si tratta del primo drop del mese di aprile, dunque se siete interessati segnatevi data e orario sul calendario, le scorte sono destinate ad andare sold-out molto rapidamente, come accaduto anche in altre occasioni simili.