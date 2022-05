PS5: nuovo stock in vendita oggi da GameStop solo online

Come promesso, PlayStation 5 torna in vendita da GameStop nella giornata di oggi, mercoledì 4 maggio. Una buona occasione per acquistare la console Sony grazie al nuovo drop solo online.

Oggi pomeriggio a partire dalle 16:00 durante la puntata settimanale di GameStop TV, i conduttori riveleranno tutti i dettagli e le informazioni utili per acquistare PlayStation 5, la catena metterà in vendita la Digital Edition (versione senza lettore di dischi) in versione bundle con giochi e accessori ancora non specificati, ne sapremo sicuramente di più durante la diretta pomeridiana.

E' ancora molto difficile reperire PS5 e Xbox Series X e secondo analisti e personalità del settore, le problematiche legate alla reperibilità dei semiconduttori si protrarranno almeno fino al 2024, chi è interessato all'acquisto quindi deve necessariamente fare affidamento ai drop delle grandi catene internazionali, tra cui GameStop, in Italia l'unica a offrire nuove scorte su base settimanale.

Vi consigliamo quindi di sintonizzarvi su GameStop TV su Twitch dalle ore 16:00 e di seguire lo show settimanale dedicato alle novità dal mondo dei videogiochi per scoprire l'offerta di GameStop su PlayStation 5 Digital Edition in bundle e l'orario di messa in vendita del pacchetto, disponibile come sempre in quantità limitate fino ad esaurimento scorte.