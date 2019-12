PS5: una storica software house giapponese tratta con Sony per sviluppare un gioco nextgen

Stando alle informazioni raccolte dai colleghi di Twinfinite, diversi addetti al settore in Giappone si dicono certi del fatto che una nuova, importante casa di sviluppo e produzione videoludica stia provando a stringere degli accordi commerciali con Sony che portino alla creazione di un gioco nextgen su PS5.

Dietro a questa operazione destinata a sfociare in un nuovo, ambizioso progetto per PlayStation 5 dovrebbe esserci Kadokawa Shoten, la storica casa editrice giapponese impegnata nell'industria videoludica con la divisione di Kadokawa Games.

Nel tentativo di ricevere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati, la redazione di Twinfinite ha contattato i vertici di Kadokawa Games che, nella persona del presidente Yoshimi Yasuda, hanno affermato che l'azienda "si sta preparando a dovere per partecipare alla gara della prossima generazione".

Entrando nel merito della questione, Yasuda ha dichiarato che una società non meglio specificata avrebbe chiesto allo studio di Kadokawa Games contribuire al progetto PS5 attraverso lo sviluppo di un videogioco nextgen da parte del medesimo team che ha realizzato il GDR strategico God Wars. Le parti interessate, a ogni modo, sarebbero ancora in una fase di negoziazione: di conseguenza, l'eventuale approdo di questo videogioco su PS5 potrebbe farsi attendere ancora a lungo, mancando così l'appuntamento con l'uscita della console di Sony che ricordiamo essere prevista per Natale 2020.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la lineup di lancio di PS5 non è stata ancora annunciata: l'unico gioco presentato ufficialmente è infatti l'action multiplayer futuristico GodFall, più un secondo titolo Battle Royale prodotto da NetEase.