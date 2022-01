PS5, strano marketing in Cina: Mario e Bowser promuovono la console Sony!

Se è vero che in un lontano passato lo SNES PlayStation era quasi diventato realtà, il mercato videoludico non ha mai visto formalizzarsi un'alleanza produttiva tra Sony e Nintendo.

Tuttavia, in uno store della Repubblica Popolare Cinese la storia sembra essere andata diversamente! In questa piccola linea temporale alternativa, Mario e Bowser sono infatti ben felici di prestarsi alla promozione di PlayStation 5. In rigoroso abito da cerimonia, - indossato in precedenza solo nello straordinario Super Mario Odyssey -, il duo di casa Nintendo staziona di fronte ad uno store PlayStation, invitando il pubblico a collocare una PlayStation 5 nel proprio salotto di casa.

Un avvistamento sicuramente bizzarro, segnalato dal noto analista Daniel Ahmad, grande esperto del mercato videoludico asiatico, e cinese in particolare. Direttamente in calce a questa news, potete visionare uno scatto raffigurante la campagna promozionale realizzata dal PlayStation Store in questione, situato nella città cinese di Guangzhou.



Qualunque sia l'imperscrutabile ragione che ha portato Mario e Bowser a stazionare di fronte ad un PlayStation Store, ricordiamo che se non altro il duo Nintendo può festeggiare l'imminente lancio di Nintendo Switch OLED in Cina. La console raggiungerà infatti molto presto il mercato del gigante asiatico, mentre ancora nessuna novità su questo fronte è disponibile per il modello Nintendo Switch Lite.