PS5, streaming di presentazione: il pubblico diviso nel giudicare l'appuntamento Sony

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 18 marzo, Sony ha trasmesso un nuovo appuntamento dedicato alla next-gen, dal titolo "The Road to PlayStation 5".

Durante l'appuntamento, Mark Cerny, responsabile dell'architettura della nuova console, ha presentato nel dettaglio alcune delle caratteristiche del futuro hardware. Elemento di particolare interesse, sono state finalmente ufficializzate tutte le caratteristiche tecniche di PlayStation 5, comprensive di dettagli su CPU, GPU e Teraflops a disposizione della macchina. Presentato inoltre il nuovo sistema audio Tempest Engine, che punta ad incrementare il livello di immersività durante l'esperienza di gioco.

La diretta è stata caratterizzata da un approccio estremamente tecnico alla next-gen, con Sony che ha scelto di focalizzare la propria linea comunicativa esclusivamente sulla componentistica di PS5. Durante la diretta streaming, della durata di circa cinquanta minuti, Mark Cerny ha presentato n maniera approfondita le diverse caratteristiche del nuovo hardware da gaming. Non vi è invece stato spazio per la presentazione di altri dettagli molto attesi dal pubblico, come il design di PS5 o un piccolo assaggio visivo delle potenzialità della next-gen, magari tramite Tech Demo. La community si è dunque divisa nel giudicare l'appuntamento: nel momento in cui scriviamo, "The Road to PS5" conta su YouTube oltre 160.000 like, ma anche quasi 70.000 dislike.