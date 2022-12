PS5: siete stufi del DualSense di plastica? C'è chi ne realizzato un controller in legno

Il DualSense di PlayStation 5 è disponibile ormai in tanti colori neutri o con pattern specifici (come il DualSense camo in stile militare ad esempio) ma a quanto pare c'è chi è voluto andare oltre, rivestendo il suo controller DualSense con del sano e più naturale legno.

Su Reddit, un utente amante del fai da te fa sapere di aver lavorato per cambiare completamente l'aspetto dl suo controller, rimuovendo la copertura in plastica e sostituendola con una scocca di legno, ma non solo perché anche i pulsanti sono stati rivestiti in legno con luci LED e il grip è stato migliorato.

Per chi teme che le luci a LED possano andare a incidere sul consumo di batteria, state tranquilli perché l'autore ha dichiarato come i consumi della batteria non abbiano subito alcuna flessione dopo la sua modifica. Non sappiamo effettivamente quanto questo DualSense possa essere comodo (il legno è per sua natura piuttosto ruvido e lunghe sessioni di gioco potrebbero non essere proprio piacevoli) ma sicuramente si tratta di un lavoro ben fatto, un controller assolutamente unico e personalizzato completamente sotto ogni aspetto.

Vi ricordiamo che a gennaio esce il DualSense Edge al prezzo di 239.99 euro, evoluzione del controller DualSense pensata per i pro player e per chi vuole eccellere nel gioco.