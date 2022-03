PS5 è un successo in Austria, Germania e Svizzera: superate le vendite iniziali di PS4

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato su un portale tedesco il report secondo il quale PlayStation 5 sta avendo un incredibile successo in alcuni paesi europei.

Sembrerebbe infatti che, stando ai dati aggiornati allo scorso ottobre 2021, la console di ultima generazione Sony avrebbe superato il milione di unità vendute in Austria, Svizzera e Germania. Il dato più interessante negli 11 mesi presi in analisi nel report non riguarda però il semplice numero di PlayStation 5 vendute in questi territori, ma il confronto tra i risultati ottenuti da PlayStation 4 e da PlayStation 5 nello stesso arco di tempo. È stato infatti confermato che le PS5 vendute nei primi 11 mesi di vita della console siano state superiori in numero alle PlayStation 4 vendute nello stesso periodo tra il 2013 e il 2014. Si tratta di un dettaglio non trascurabile, soprattutto se consideriamo la maggiore complessità nel reperimento nei negozi della console di ultima generazione a causa della crisi dei semiconduttori.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sull'andamento delle vendite dell'hardware Sony anche in altre parti del mondo, vi ricordiamo che il DualSense di PS5 è stato eletto miglior controller di sempre ai BAFTA Awards.