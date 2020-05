PS5: è questo il suono di accensione di PlayStation 5?

L'evento di presentazione dei giochi PS5 è appena stato annunciato e non andrà in onda prima di giovedì prossimo, ma il trailer potrebbe averci già svelato qualcosa di molto interessante.

No, non stiamo parlando della DualSense di PS5 nero: è opinione comune che quella colorazione sia stata conferita da un particolare gioco di luci e ombre, e che quindi il controller mostrato sia quello bicolore (bianco e nero) già presentato da Sony. Parliamo piuttosto del suono che si ode in sottofondo e che accompagna tutti e quindici i secondi del trailer.

Ci avete fatto caso? Sono in molti a ritenere che non sia stato piazzato a caso, e che potrebbe seriamente rappresentare il suono di avvio di PlayStation 5. A noi sembra piuttosto plausibile, dal momento che ha la durata giusta e sembra essere perfetto per accogliere i giocatori ad ogni accensione della console next-gen. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se fosse davvero questo?

È interessante notare che Microsoft ha scelto una modalità simile per svelare l'animazione e il suono di avvio di Xbox Series X. La casa di Redmond li ha utilizzati lo scorso 5 maggio per accompagnare il trailer di annuncio dell'Inside Xbox che nei giorni successivi ci ha poi mostrato i primi giochi next-gen per Xbox Series X.