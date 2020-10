PS5 con suono nextgen: nuovi dettagli su cuffie Pulse 3D e audio surround virtuale

Isabelle Tomatis di Sony Interactive Entertainment descrive il suono nextgen di PlayStation 5 illustrando i benefici della tecnologia Tempest 3D AudioTech dalle pagine del PS Blog a stelle e strisce.

Stando alla dirigente della divisione Peripherals Marketing and Licensing di SIE, l'audio 3D di PS5 garantirà ai futuri possessori della console nextgen un sonoro immersivo e avvolgente che "cambierà l'esperienza offerta dai videogiochi".

Gli sforzi profusi dal colosso tecnologico giapponese per elevare l'esperienza sonora dei giocatori su PlayStation 5 si concretizzeranno nelle Pulse 3D, le cuffie wireless con microfono integrato che accompagneranno l'uscita della console. Le cuffie Pulse 3D, utilizzabili sia su PS5 che su PS4, comprenderanno dei comandi facilmente accessibili e due microfoni a eliminazione del rumore.

Stando sempre a Tomatis, Sony promette di offrire l'audio surround virtuale su PS5 tramite gli altoparlanti incorporati nelle TV. Tale funzione, però, non sarà disponibile al momento del lancio della console, previsto in Italia per il 19 novembre, ma con un aggiornamento al software di sistema che avverrà successivamente.

Sarà perciò possibile utilizzare la tecnologia Tempest AudioTech di PS5 su questa selezione di giochi: Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Marvel’s Spider-Man: Remastered, Astro’s Playroom, Gran Turismo 7, Returnal, Destruction AllStars, Demon’s Souls, Ratchet & Clank Rift Apart, Sackboy Una grande avventura, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village, Norsfell e molti altri.