PS5 super prezzo: 499.99€ con un gioco, offerta Sony per il Black Friday anche in Italia

Sony rinnova l'offerta PS5 a 499.99 euro: da oggi e fino al 23 novembre compreso, PlayStation 5 Standard Edition in bundle con Call of Duty Modern Warfare 3 costa 499.99 euro invece di 619.99 euro, con un risparmio di 120 euro sul prezzo di listino.

Nel momento in cui scriviamo la promo è attiva su PlayStation Direct con spedizione gratis, presto sar disponibile anche presso altri rivenditori italiani. Sony specifica che "il bundle è ora disponibile per la spedizione, pertanto il metodo di pagamento verrà addebitato al momento dell’acquisto."

Il pacchetto include una console PlayStation 5 Standard Edition, un controller DualSense, cavi, manuali e una copia di Call of Duty Modern Warfare 3 in formato digitale. Attenzione perché la console del bundle non è il nuovo modello di PS5 modulare bensì la "vecchia" PlayStation 5. Se non siete interessati all'acquisto della PS5 Slim (ecco cosa cambia tra la nuova e la vecchia PS5) si tratta certamente di una ottima offerta per il periodo del Black Friday, che vi permetterà di comprare la console e un gioco nuovo risparmiando ben 120 euro. La promozione termina il 23 novembre, le console saranno in vendita fino ad esaurimento delle scorte disponibili su PlayStation Direct e altri rivenditori aderenti all'iniziativa.