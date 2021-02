PS5 supera Switch e Xbox Series X|S nella classifica spagnola, non accadeva da novembre

Se nel Regno Unito abbiamo recentemente assistito all'ascesa di Xbox Series X|S, in Spagna c'è stato un ritorno di fiamma di PlayStation 5, che è tornata ad essere la console più venduta nella settimana tra il 25 ed il 31 gennaio scorsi.

Stando agli ultimi risultati di vendita, la console PlayStation è stata venduta per un totale di 5050 unità (3750 console standard e 1300 in versione digital), superando i numeri di Nintendo Switch, che ha piazzato 3300 unità, e Xbox Series X|S, ferme invece a 900 pezzi (880 Series X e 20 Series S). Considerando la sempre gravosa situazione legata a produzione e distribuzione delle console next-gen, potrebbe trattarsi semplicemente del risultato conseguente ad un più corposo restock di PlayStation 5 in Spagna da parte di Sony, il che ha portato la piattaforma a surclassare numericamente le console Microsoft.

Il brand PlayStation non primeggiava nelle classifiche spagnole dallo scorso novembre, ovvero quando PS5 ha segnato il suo debutto ufficiale sul mercato intenrazionale. Nelle passate settimane, infatti, è stata Nintendo Switch ad imporsi come console più venduta in assoluto riuscendo a farsi largo tra l'utenza nel periodo natalizio.

Lato software, invece, troviamo FIFA 21 in versione PlayStation 4 al primo posto, il quale sembra aver largamente beneficiato del recente taglio di prezzo sul mercato spagnolo. Il calcistico di Electronic Arts è immediatamemente seguito dal solito Grand Theft Auto V, con Animal Crossing: New Horizons che va a chiudere il podio. Da sottolineare anche la sorpresa Pang Adventures Buster Edition per Nintendo Switch che entra in classifica con le sue 1550 unità vendute grazie alla pubblicazione del formato fisico distribuito da Meridiem Games.