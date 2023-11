PS5 supera le vendite di PS4 negli USA, Xbox Series X/S ancora dietro Xbox One

Dopo i primi anni difficili a causa di pandemia e crisi dei semiconduttori, PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono adesso in piena produzione e facilmente reperibili sul mercato tra negozi fisici e online. Negli Stati Uniti però ci sono alcune differenze nette tra le console Sony e Microsoft a livello commerciale.

Nel confronto con le vendite della generazione precedente, il noto analista Mat Piscatella di Circana evidenzia che PS5 ha già superato del 9% i risultati di PlayStation 4, confermandosi così un grande successo sul suolo americano. La crescita della console Sony di ultima generazione è stata costante soprattutto nell'ultimo anno, ed attualmente a livello globale PS5 ha superato le 46 milioni e mezzo di unità vendute stando ai dati aggiornati al 30 settembre 2023.

Al contrario, almeno per il momento Xbox Series X/S non ha ancora raggiunto e superato il suo predecessore negli USA: le odierne piattaforme Microsoft sono sotto dell'11% rispetto alle vendite di Xbox One. Piscatella non ha fornito numeri precisi sui risultati commerciali di ciascun hardware preso in esame, ma in ogni caso emerge un quadro piuttosto interessante della situazione USA essendo uno dei più importanti mercati a livello mondiale.

Per quanto riguarda comunque le attuali console, sappiamo che Xbox Series S vendeva più di Series X nel 2022, mentre secondo le stime odierne le due piattaforme dovrebbero oggi essere quali alla pari in termini commerciali.