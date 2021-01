PS5 SuperCup, Sony vi sfida a superare Bruno Pizzul: in palio PlayStation 5!

In attesa di scoprire quando nuove scorte di PS5 torneranno a essere disponibili in Italia, i videogiocatori in cerca di una console next gen possono provare a cimentarsi con una simpatica iniziativa proposta da Sony Italia.

In occasione della PS5 SuperCup, la divisione nostrana del colosso nipponico ha coinvolto nientemeno che Bruno Pizzul per un'iniziativa decisamente speciale. Il team PlayStation invita infatti gli appassionati a imitare l'esempio del leggendario commentatore sportivo per dare vita ad una propria telecronaca legata ad una giocata particolarmente spettacolare messa a segno su di un qualsiasi gioco disponibile su console Sony. Ogni giocatore potrà partecipare all'iniziativa inviandoun unico video dalla durata di 30 secondi, sia inquadrando se stesso in versione selfie, sia presentando il gameplay con commento fuori campo. I concorrenti potranno aggiudicarsi i seguenti premi:

Una PlayStation 5 con kit di accessori;

Una PlayStation 5;

Un paio di cuffie wireless PS5 con microfono Pulse 3D;

Una volta realizzato, il video dovrà essere caricato sull'apposita piattaforma legata al concorso PS5 SuperCup. L'iniziativa avrà ovviamente una durata limitata: i giocatori possono inviare i provi video nel periodo compreso tra 15 gennaio e 5 febbraio 2021. L'estrazione finale avrà luogo in data 28 febbraio 2021. Per ogni ulteriore dettaglio, vi rimandiamo al regolamento del concorso PS5 SuperCup: parteciperete?