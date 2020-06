PS5 superiore a Xbox Series X grazie a SSD e I/O, per una dubbia fonte di ResetEra

Dalle pagine di ResetEra, lo sviluppatore anonimo conosciuto con il nickname di "Matt" ha discusso della potenza di PS5 e Xbox Series X ritenendo che, dal suo punto di vista, la console nextgen di Sony sia superiore al sistema di Microsoft in ragione dell'SSD e dell'ottimizzazione del suo I/O.

Intervenuto in uno dei tanti post a tema nextgen che stanno affollando le bacheche digitali del popolare forum, il sedicente sviluppatore esordisce nel suo discorso affermando che "L'SSD di Xbox Series X e il suo I/O sono fantastici e rappresentano un enorme aggiornamento rispetto a qualsiasi cosa che abbiamo mai avuto prima, Microsoft ha fatto davvero un ottimo lavoro e non c'è assolutamente niente di cui lamentarsi. Ma in confronto, l'I/O di PS5 sembra provenire da una console midgen che sarà sul mercato tra quattro anni, è semplicemente di un altro livello. E sì, consente di fare cose inaccessibili su qualsiasi altra piattaforma".

Pur manifestando la sua preferenza per l'architettura hardware di PS5, Matt sottolinea come "entrambe le console avranno un SSD che consentirà agli sviluppatori di evolvere l'esperienza dei videogiochi su tutte le piattaforme, tutti trarremo vantaggio da questa scelta. Ma ci sono certamente delle cose che gli sviluppatori potranno fare solo su PS5, ottenendo i medesimi risultati in maniera così veloce ed efficiente, su qualsiasi altro hardware di consumo. L'I/O di PS5 è un passo in avanti fondamentale che porterà a risultati reali e tangibili nei videogiochi".

L'impossibilità di confutare la tesi dello sviluppatore solleva però dei dubbi su queste affermazioni, e questo per via della loro natura quantomai generica (specie per quanto riguarda le possibili differenze di ottimizzazione tra l'I/O delle due piattaforme). Ad ogni modo, vi ricordiamo che l'uscita di PS5 e Xbox Series X è prevista per fine 2020 ad un prezzo che deve essere ancora annunciato.