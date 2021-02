PS5 supporta la risoluzione 1440p?

PlayStation 5 ha alzato ancora più in alto l'asticella della qualità grafica dei videogiochi, grazie ad un hardware molto potente che ha permesso un netto miglioramento tecnico e il raggiungimento di risoluzioni elevate ben più agevole.

Per questo motivo, PlayStation 5 può riprodurre contenuti fino in 4K, con framerate fissati a 60fps o persino a 120fps sui televisori supportati, merito della specifica HDMI 2.1 e del cavo compatibile con essa già incluso nella confezione. Sony ha inoltre promesso che un futuro aggiornamento introdurrà anche il supporto all'8K per i software compatibili! Se possedete un "vecchio" televisore Full HD non avete nulla di che preoccuparvi in ogni caso, dal momento che PS5 supporta tranquillamente anche la risoluzione 1080p.

Se siete arrivati fin qui, in ogni caso, è perché siete curiosi di sapere se PlayStation 5 supporta la risoluzione 1440p (QHD), estremamene diffusa specialmente in ambito PC gaming. Ebbene, la risposta è no, PS5 non supporta nativamente l'output a 1440p. Se collegate la console ad un monitor QHD, l'output viene automaticamente scalato a 1080p (Full HD). Alcuni monitor QHD più recenti, in ogni caso, riescono a "metterci una pezza" accettando il segnale a 4K ed effettuando il downscaling a 1440p, una tecnica che consente di conservare parte dei benefici (come la pulizia dell'immagine) caratteristici del 4K. Succede, ad esempio, su alcuni monitor MSI come l'Optix MAG274QRF e l'Artymis 343CQR, che possiedono la cosiddetta Modalità Console, appositamente adibita allo scopo.

Risoluzioni supportate da PS5

720p

1080i

1080p

2160p

Sony, dal canto suo, non ha mai espresso l'intenzione di aggiungere il supporto nativo alla risoluzione 1440p (QHD). Mai dire mai, in ogni caso.