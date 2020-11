A pochi giorni dal lancio di PlayStation 5, fissato per il 19 novembre, un lungo articolo del PlayStation Blog ci ha offerto le risposte alle domande più frequenti dei giocatori e, al contempo, risolto alcuni dei dubbi più diffusi degli ultimi tempi. Tra le altre cose, ha anche svelato nel dettaglio le risoluzioni che PS5 supporterà al lancio e in futuro.

Al lancio PlayStation 5 supporterà le risoluzioni 720p, 1080i, 1080p e 2160p (4K). Confermata, quindi, la mancanza del supporto all'output nativo a 1440p, come già riferito nei giorni scorsi. Sulla confezione di PS5 è presente un bollino che indica la compatibilità con l'8K, quindi è lecito chiedersi come si comporterà la console next-gen con questa risoluzione.

PS5 supporta la risoluzione 8K?

Al debutto sul mercato, PlayStation 5 potrà essere collegata a televisori e monitor 8K, ma non sarà in grado di riprodurre in maniera nativa dei contenuti a questa risoluzione. Ciò verrà reso possibile solamente in un secondo momento dopo il lancio, con la pubblicazione di un aggiornamento del firmware dedicato allo scopo. Quando ciò avverrà (attualmente non è dato sapere quando), PlayStation 5 sarà in grado di produrre risoluzioni fino a 8K con i software che lo supportano.