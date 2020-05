PS5 potrebbe supportare un Chatbot: avvistamento di un nuovo brevetto Sony

Mentre proseguono i rumor sulla presentazione definitiva della console di prossima generazione Sony, la community continua ad avvistare intriganti brevetti depositati dal colosso videoludico.

Dopo la segnalazione di una possibile tecnologia anti spoiler su PS5, tornano a trovare spazio le discussioni legate ad una possibile presenza di un'Intelligenza Artificiale o di un assistente digitale: già nel settembre dello scorso anno si discuteva ad esempio dell'implementazione di un PlayStation Assistant su PS5.

A rilanciare l'eventualità è proprio un nuovo brevetto depositato da Sony, che include riferimenti ad un "Chatbot". Quest'ultimo dovrebbe essere in grado di offrire risposte a domande specifiche rivoltegli dal giocatore, per poi proseguire eventualmente l'interazione tramite la proposta di offrire ulteriori dettagli o informazioni inerenti alla tematica. In talune circostanze, l'assistente vocale potrebbe persino offrire spunti di approfondimento anche senza la necessità di ricevere sollecitazioni da parte dell'utente. Addirittura, il chatbot potrebbe prendere forma a schermo con l'aspetto di un avatar, dotato di espressioni facciali differenti ed in grado di accordare il movimento delle labbra alle informazioni offerte oralmente. Cosa ne pensate?



Ovviamente, non è detto che il brevetto trovi effettiva applicazione su PlayStation 5, ma se siete curiosi, direttamente in calce a questa news potete trovare alcune immagini ad esso inerenti.