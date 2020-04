PS5 supporterà il Variable Rate Shading, secondo un artista di Activision

Quando, qualche settimana fa, Mark Cerny ha snocciolato le specifiche ufficiali di PS5, non ha fatto alcuna menzione del Variable Rate Shading, una tecnica che invece Microsoft aveva già annoverato tra i tratti distintivi della sua Xbox Series X.

Mentre la comunità continua a interrogarsi sulla sua effettiva presenza, è arrivato un prezioso contributo da uno sviluppatore di Activision, un Art Lead che su ResetEra è conosciuto con il nome ShutterMunster (il profilo risulta essere verificato). Secondo l'artista, PlayStation 5 supporterà il Variable Rate Shading, per il semplice motivo che la console next-gen di Sony offre anche il Geometry Engine, una caratteristica dell'architettura RDNA 2 di AMD alla base delle console next-gen: le due tecnologie sono state definite come due parti necessarie di una medesima equazione.



Il Variable Rate Shading, per chi non lo sapesse, è una tecnica che permette di aumentare le prestazioni senza una perdita tangibiledella qualità dell'immagine. In sostanza, il VRS consente di regolare la quantità di operazioni di shading in base alle differenti aree dell'immagine, ad esempio abbassando i dettagli nelle zone dello schermo lontane dal campo visivo del giocatore e aumentandoli in quelle in primo piano. Se volete approfondire l'argomento, potete leggere il nostro speciale sul Variable Rate Shading.

Per la conferma assoluta, in ogni caso, dobbiamo attendere un annuncio ufficiale da parte di Sony, che sta svelando la sua console next-gen un po' alla volta: solo pochi giorni fa, ad esempio, ci ha mostrato il controller di PS5, il DualSense.