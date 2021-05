PS5: il supporto per i 120fps al centro del nuovo trailer di Sony

Sony continua a pubblicare brevi trailer dedicati alle caratteristiche di PlayStation 5 e dopo il video dedicato al supporto per il Ray Tracing su PS5 arriva ora la clip dedicata al framerate con focus sui 120fps.

PlayStation 5 supporta il framerate elevato su un buon numero di giochi, tra i tanti mostrati nel trailer troviamo The Nioh Collection e Call of Duty Black Ops Cold War ma la lista dei giochi PS5 120fps include anche titoli come Apex Legends, Borderlands 3, Destiny 2, Devil May Cry 5 Special Edition, DiRT 5

Fortnite, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Rainbow Six Siege, Rogue Company, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e WRC 9, solamente per citarne alcuni.

Sony continua dunque a mettere in luce le caratteristiche della sua console next-gen, disponibile nei negozi dallo scorso mese di novembre: PS5 ha venduto 7.8 milioni di pezzi in pochi mesi, segno di come i consumatori siano certamente interessati a questa piattaforma, i problemi di produzione non permettono di esaudire l'altissima domanda ma Sony sta lavorando per risolvere la situazione.

Nelle prossime ore la compagnia giapponese potrebbe pubblicare altre clip dedicate alle caratteristiche hardware di PlayStation 5, in quella che sembra essere una vera e propria campagna di teaser quotidiana dedicata ad andare avanti ancora per qualche giorno.