PS5, supporto SSD M.2 e boost per sistema di raffreddamento in estate: report di Bloomberg

In occasione dell'avvicinarsi del lancio della sua console di nuova generazione, Sony aveva avvertito i giocatori di non acquistare espansioni di memoria per PlayStation 5 in quella fase.

La motivazione era molto semplice, il supporto agli SSD M.2 sarebbe stato reso disponibile solamente in un secondo momento, tramite un apposito aggiornamento di sistema. Ad ormai alcuni mesi di distanza dal debutto dell'hardware, tuttavia, il colosso nipponico non ha ancora offerto indicazioni più precise in materia. A sopperire, giungono alcune possibili anticipazioni, tramite un report pubblicato sulle pagine di Bloomberg.

Citando fonti "informate sui fatti direttamente da Sony", il giornalista videoludico Takashi Mochizuki riferisce che il supporto di PS5 agli SSD M.2 sarà introdotto nel corso dell'estate di quest'anno. Secondo quanto riportato, al momento la funzione di espansione della memoria non sarebbe stata ancora abilitata a causa del calore generato dall'utilizzo degli SSD M.2. A sopperire al problema, proprio nei mesi estivi, dovrebbe intervenire l'attivazione da parte di Sony di un boost per la ventola di raffreddamento.



Al momento, non vi sono conferme da parte del team PlayStation in merito a tali eventualità, che vi invitiamo dunque ad accogliere con la dovuta cautela. Nel frattempo, le nuove scorte di PS5 continuano ad esaurirsi rapidamente man mano che approdano negli store.