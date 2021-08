PS5: il supporto al VRR arriverà a dicembre, secondo Value Electronics

Tra le poche mancanze di PlayStation 5 figura l'assenza del supporto al Variable Refresh Rate (VRR), una tecnologia presente su Xbox Series X suppur accessibile ad un una cerchia contenuta di videogiocatori in possesso di televisori di ultima generazione.

Sembra che questa mancanza sia destinata ad essere colmata entro la fine dell'anno. A dircelo non è stata Sony (che pur confermandone l'arrivo non ha mai comunicato una data), bensì Robert Zohn, presidente e fondatore di Value Electronics, che ha fissato nel mese di dicembre il debutto del VRR su PlayStation 5. A quanto pare, gli ingegneri di Sony starebbero semplicemente aspettando l'arrivo degli aggiornamenti ai protocolli HDMI CEC (Consumer Electronics Control), CEC-Link, eArc (Enhanced Audio Return Channel) e Arc (Audio Return Channel) per assicurarsi che la funzionalità funzioni a dovere.

Sarebbe quindi questo il motivo per il quale Sony avrebbe programmato a dicembre l'introduzione del supporto VRR a PlayStation 5, così come sui suoi televisori delle serie x900h, x90, x95 e gli altri modelli della gamma 2021 (i più recenti con supporto HDMI 2.1). In attesa di una conferma ufficiale da parte della casa giapponese, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sul Variable Refresh Rate (VRR) per scoprire i vantaggi di questa tecnologia.