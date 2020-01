PS5: svelata la data dell'evento di presentazione?

Continuano a spuntare senza sosta in rete nuove voci di corridoio circa l'attesissima presentazione ufficiale di PlayStation 5. Questa volta il rumor arriva direttamente dalla Sony Hall di New York.

Un utente Reddit ha infatti visitato la struttura del colosso giapponese e ha osservato con attenzione il calendario dei prossimi eventi, notando una misteriosa presentazione a porte chiuse prevista per le ore 19:00 locali del prossimo 29 febbraio 2020. Che sia davvero questa l'occasione perfetta per svelare al mondo l'aspetto della console e del controller di prossima generazione e, perché no, annunciare con un breve teaser quelli che saranno i titoli di lancio. Nel frattempo sono sempre più numerosi gli sviluppatori come Naughty Dog e le personalità dell'azienda che si stanno spostando a San Francisco ed è probabile che tali movimenti siano dovuti proprio all'imminente evento di presentazione.

Se siete impazienti e non vedete l'ora di scoprire le caratteristiche della nuova console, sappiate che nelle ultime ore è spuntata online quella che potrebbe essere un'immagine rubata della schermata principale di PlayStation 5. Un altro rumor, invece, ha svelato i giochi che potrebbero essere annunciati al reveal di PS5 con una descrizione certosina di ciascuna presentazione.