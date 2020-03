PS5: svelata la durata della presentazione, seguitela con noi su Twitch dalle 16:00

Sony ha svelato la durata dell'evento di presentazione di PlayStation 5 in programma oggi alle 17:00, ora italiana. Confermata la presenza di un video della durata di 52 minuti con Mark Cerny che presenterà gli aspetti legati al comparto tecnico della nuova console.

Non è chiaro se durante l'evento di reveal ci sarà spazio anche per altri aspetti come la retrocompatibilità o il catalogo software con l'annuncio di nuovi giochi, la stessa Sony ha fatto capire come la presentazione sarà incentrata in partricolar modo sull'aspetto tecnico.

Vi aspettiamo alle 16:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire la presentazione in diretta, la commenteremo in italiano con ampio spazio per aspettative e chiacchiere sulla Next-Gen. Nelle scorse ore è stato confermato che PS5 non ritarderà per il Coronavirus e dunque tutto sembra procedere per il meglio in linea con la tabella di marcia che prevede il lancio di PlayStation 5 a Natale 2020 in contemporanea con Xbox Series X.

Anche Jason Schreier di Kotaku ha pubblicato le sue aspettative sull'evento di presentazione di PS5 dichiarando di prevedere ampio spazio dedicato alle potenzialità della GPU e ai TFLOPS della nuova console, probabili anche accenni alla retrocompatibilità, anche se al momento non c'è nulla di sicuro, vi invitiamo a seguire la presentazione con noi per scoprire tutti i dettagli su PS5.