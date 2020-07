PS5, svelata la nuova funzione 'Attività'? Tutti i dettagli in video!

Se in vista del lancio di PlayStation 5 mancano ancora all'appello informazioni essenziali quali data d'immissione sul mercato o prezzo delle due versioni dell'hardware, anche altri dettagli non sono ancora stati presentati da Sony.

Tra questi figura la dashboard della console, per ora tenuta celata dal colosso videoludico, che non ha ancora voluto alzare il sipario sul funzionamento e le caratteristiche del sistema operativo dell'hardware. Di recente, è tuttavia spuntata in rete un'interessante indizio in direzione della possibile esistenza di una feature denominata "Attività" e volta a consentire l'attivazione di singole sezioni di un titolo. L'informazione, al momento non confermata da Sony, è emersa in seguito alla pubblicazione di un coverage dedicato a WRC 9 da parte della Redazione di GameReactor.



Per riassumere tutti i dettagli in merito al suo possibile funzionamento e alle eventuali implementazioni che potrebbero derivarne, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato a questo intrigante rumor. Come sempre, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



In attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Sony su questa potenziale feature di PlayStation 5, ricordiamo che di recente un intrigante rumor ha sollevato la possibilità che PS5 sia equipaggiata con cover personalizzabili.