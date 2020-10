PS5: svelati 8 nuovi giochi non retrocompatibili, c'è pure Assassin's Creed Syndicate

Ricordate quando Sony, mentre svelava i dettagli sulla retrocompatibilità di PlayStation 5, ci ha fornito una lista di giochi non retrocompatibili? L'elenco comprendeva dieci giochi, la maggior parte dei quali poco conosciuti: ebbene, adesso apprendiamo che non sono gli unici a non poter girare su PS5!

In un nuovo articolo dedicato ad Ubisoft Connect, servizio cross-platform e cross-generazionale che connetterà i giochi della casa ad un unico ecosistema, Ubisoft ha fornito una lista con otto giochi per PlayStation 4 che non saranno compatibili con PS5, tra i quali spiccano ben quattro titoli della serie Assassin's Creed, Syndicate incluso.

Assassin’s Creed Syndicate Assassin’s Creed Chronicles India Assassin’s Creed Chronicles China Assassin’s Creed Chronicles Russia Risk Star Trek Bridge Crew Werewolves Within Space Junkies

A questi va ad aggiungersi anche Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack, una raccolta contente i tre Assassin's Creed della serie Chronicles. È interessante notare che tutti i giochi sopramenzionati non avranno alcun problema nell'ecosistema Microsoft: le rispettive versioni Xbox One funzioneranno tranquillamente su Xbox Series S|X grazie al programma di retrocompatibilità della casa. Con le otto produzioni Ubisoft, sale a 18 il numero di giochi PS4 non funzionanti su PS5.