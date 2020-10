PS5: svelati i primi giochi 'Solo su PS4' senza retrocompatibilità

Con aggiornamento del portale di Supporto Ufficiale PlayStation, i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment confermano l'arrivo di una nuova sezione nel PS Store che indicherà i giochi PS4 non retrocompatibili su PlayStation 5.

Il Supporto PlayStation ricorda infatti che la maggior parte dei giochi PS4 sarà riproducibile su PS5, ma ci saranno dei titoli che non sfrutteranno la retrocompatibilità della console nextgen di Sony e che, per questo, saranno accessibili solo ed esclusivamente su PS4.

Alla luce di queste limitazioni, il PlayStation Store riceverà presto un aggiornamento per fornire delle indicazioni circostanziate a tutti coloro che desiderano accedere su PS5 al proprio catalogo di giochi PS4.

Entro breve, il PS Store contrassegnerà i titoli sprovvisti di retrocompatibilità con il bollino "Giocabile solo su PS4". Il supporto di Sony offre anche una prima lista con i titoli PS4 non compatibili su PS5:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Le pagine del Supporto PlayStation spiegano anche che "alcuni giochi per PS4 trarranno vantaggio dal Game Boost di PS5, che potrebbe far funzionare quei titoli ad un framerate più elevato o più fluido. Alcune funzionalità che erano disponibili su PS4, però, potrebbero non essere disponibili su PS5. Inoltre, alcuni giochi per PS4 potrebbero mostrare errori o comportamenti imprevisti quando vengono riprodotti su PS5".

Le modifiche del PlayStation Store dovrebbero essere operative entro il 12 novembre, ossia prima della data di lancio nordamericana di PS5. In Italia, la console nextgen di Sony sarà disponibile dal 19 novembre. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro ultimo approfondimento sul teardown di PS5 con ventola e sistema di raffreddamento.