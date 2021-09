PS5, sviluppare un gioco costerà $200 milioni: aumenteranno i sequel?

Shawn Layden è un nome molto noto ai giocatori PlayStation, avendo gestito i Worldwide Studios per molti anni prima di lasciare la poltrona di comando ad Hermen Hulst nel 2019. Il dirigente, che adesso fa parte dell'Advisory Board di Streamline Media Group, ha concesso un'intervista a Bloomberg nella quale sono emersi diversi spunti di riflessione.

Layden, tra le altre cose, si è detto preoccupato per l'aumento eccessivo dei costi di produzione dei giochi, "che sembrano essere raddoppiati su ogni piattaforma". Secondo lui, lo sviluppo di un titolo per PlayStation 5 arriverà a costare in media 200 milioni di dollari, a fronte dei circa 100 milioni richiesti per i tripla A per PS4, una cifra già alta di per sé.

L'industria, nel tentativo di auto-preservarsi, potrebbe quindi decidere di puntare forte sui sequel dei franchise di successo, ancor più di quanto non faccia adesso: "Se non fermeremo la crescita di questa curva, l'unica cosa che potremo fare sarà cercare di ridurre i rischi. Questo ci metterà in una posizione nella quale verremo incentivati a creare dei seguiti".

A farne le spese sarà la varietà, secondo la poco incoraggiante previsione di Layden: "Alla fine ci saranno 3-4 tipologie di giochi che continueranno ad esistere, estromettendo la varietà". L'esecutivo ritiene che anche Sony, la sua ex compagnia, stia marciando in questa direzione, focalizzandosi sui blockbuster più che su qualsiasi altra cosa.

Nel corso dell'intervista Layden ha anche svelato i motivi che l'hanno condotto via da Sony e ammesso di non avere la più pallida idea di che fine abbia fatto Deep Down.