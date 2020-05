PS5: uno sviluppatore del Frostbite di EA commenta l'hardware della console

Nel corso delle ultime ore è stato caricato su YouTube un video estremamente interessante che vede protagonista Yan Chernikov, uno degli sviluppatori del Frostbite Engine, il motore di numerosi titoli Electronic Arts come Battlefield V ed Anthem.

Nel filmato in questione lo sviluppatore ha commentato il video di presentazione di PlayStation 5, quello durante il quale Mark Cerny ha illustrato le caratteristiche tecniche della console al pubblico. Come potete facilmente intuire, il risultato è molto interessante, dal momento che ci permette di avere un'idea più concreta di quali saranno i vantaggi e gli svantaggi di ogni singola informazione dal punto di vista di uno sviluppatore, ovvero la figura che dovrà poi creare delle applicazioni sfruttando al meglio ciò che ha a disposizione. Se volete quindi farvi un'idea più concreta di quelle che sono le potenzialità della console di prossima generazione Sony, non possiamo che consigliarvi la visione del filmato, il cui linguaggio è facilmente comprensibile anche dagli utenti meno avvezzi ad argomenti di questo genere.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che anche il papà di Mortal Kombat, Ed Boon, è entusiasta dell'SSD di PlayStation 5, considerato da sempre più esponenti dell'industria videoludica uno degli aspetti più interessanti della macchina.