PS5: gli sviluppatori di Bugsnax elogiano il feedback aptico del DualSense

Young Horses, il team responsabile dello sviluppo di Bugnsax, ha di recente commentato nel corso di un'intervista le potenzialità del DualSense, il controller di PlayStation 5, spiegando nel dettaglio come verranno implementate alcune delle funzionalità all'interno del gioco.

Stando alle parole di Phil Tibitoski e Kevin Zuhn il feedback aptico, i led e i grilletti adattivi aiuteranno a rendere l'esperienza più coinvolgente e faranno sentire il giocatore immerso in quel mondo:

"Fino ad oggi tutte le console hanno supportato solo la vibrazione classica, una funzione interessante che può aumentare il coinvolgimento. Non ho mai provato però nulla come il feedback aptico del DualSense."

"Il nostro gioco, con visuale in soggettiva, camminare su tipi di superfici diversa, saltare nell'acqua e incontrare un Bugsnax permette di avere sensazioni sempre diverse. Puoi sentire la differenza tra camminare sull'erba o nell'acqua, sulla sabbia o sulla neve. Nel gioco ci sono anche le condizioni atmosferiche e se c'è un temporale è possibile percepire da dove provengono i tuoni grazie alla vibrazione."

"Stiamo anche usando la luce del controller per lasciar intuire al giocatore quanto un Bugsnax è vicino a cadere in una trappola. Non mancheremo di utilizzare i grilletti adattivi: ogni trappola ha funzionalità diverse e alcune di queste sfruttano grilletti e vibrazione per dare al giocatore la sensazione che le stia davvero posizionando."

Insomma, sembra che il gioco utilizzerà ogni singola funzionalità del controller next-gen Sony. In attesa di scoprire quali altri giochi faranno altrettanto, vi invitiamo a dare uno sguardo al trailer d'annuncio di Bugsnax, nuovo progetto dei creatori di Octodad.