PS5: gli sviluppatori di Days Gone lodano il DualSense

WCCFTech ha intervistato Ron Allen (Lead Gameplay Designer) e Zachary Lewis (Senior UI Programmer) di Sony Bend in occasione del lancio di Days Gone su PC. In questa occasione i due hanno parlato anche di PlayStation 5 citando la propria caratteristica preferita della console.

Lewis ammette senza mezzi termini come il DualSense sia una delle innovazioni più importanti tra quelle portate in dote dalla console Sony: "il feedback aptico è certamente qualcosa a cui sono molto interessato. Abbiamo visto come il feedback aptico è stato implementato nei primi giochi ma c'è ancora molto che si possa fare a mio avviso, ci vorrà tempo. Certamente è qualcosa che mi ha conquistato."

Ron Allen è d'accordo con il collega e cita l'esempio di Returnal: "poter sentire la pioggia mentre si gioca mi ha stupito e sono rimasto colpito anche da come il team ha sfruttato i grilletti adattivi per le diverse modalità di sparo. Il DualSense è un qualcosa che non vedo l'ora di approfondire meglio, sopratutto dopo aver giocato ad Astro's Playroom."

Al momento non è chiaro su quale progetto stia lavorando Sony Bend, Days Gone 2 non sembra essere nei piani di PlayStation Studios e apparentemente il team ha collaborato tra il 2019 e il 2020 con Naughty Dog alla produzione di un nuovo Uncharted e di un gioco multiplayer non annunciato per PS5.