PS5: sviluppatori indie preoccupati per l'assenza di informazioni?

Secondo un report pubblicato da GamesIndustry, alcuni sviluppatori indipendenti sarebbero preoccupati dall'assenza di informazioni rivelanti su PlayStation 5, di fatto la mancanza di dettagli concreti sembra stia causando del malcontento nella scena indie.

Come sappiamo, Sony ha adottato una nuova strategia comunicativa nell'ultimo anno, a partire dagli eventi State of Play fino al reveal di nuovi dettagli su PS5 tramite le pagine di Wired, inoltre si segnala anche l'assenza alle principali fiere di settore come E3 e Gamescom, con una PlayStation Experience (solitamente in programma a dicembre) ancora da annunciare e probabilmente in forse. Tutto questo renderebbe difficile entrare in contatto con Sony, almeno per quanto riguarda i team più piccoli.

Durante il GamesIndustry.biz Investment Summit ci sarebbero state molte lamentele in questo senso e numerosi rappresentati di compagnie indipendenti di piccole dimensioni hanno espresso il timore di essere abbandonati. Sembrano essere tanti gli sviluppatori non al corrente dei piani di Sony per PlayStation 5 per quanto riguarda il supporto alla scena indie e molti collegano questa (apparente) mancanza di comunicazione con l'addio di Shawn Layden e la ristrutturazione interna di Sony Interactive Entertainment, che sembra coinvolgere in particolar modo la divisione europea di SIE, come testimoniato da vari report circolati nelle scorse ore.