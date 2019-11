PS5: lo sviluppo della console e dei giochi di lancio procede secondo i piani

Nonostante abbia già fissato una finestra di lancio, Sony non ha ancora svelato tutte le informazioni su PlayStation 5. Conosciamo le specifiche generiche e abbiamo ricevuto la conferma da parte di alcuni sviluppatori della loro volontà di sviluppare per la console, ma dettagli precisi sulle funzionalità e la line-up di lancio ancora scarseggiano.

Non temete, tutto procede secondo i piani. A rivelarlo è stato il Chef Financial Officer Hiroki Totoki in occasione dell'ultima conferenza con gli azionisti, la stessa durante la quale è stato annunciato il raggiungimento dello strabiliante traguardo di 102,8 milioni di PS4 vendute. A poco più di un anno dal lancio di PlayStation 5, il CFO del colosso nipponico ha assicurato che lo sviluppo della console e dei titoli di lancio sta procedendo perfettamente: "Lo sviluppo di PS5 sta progredendo secondo i piani e riteniamo che lo sviluppo dei giochi di lancio dei nostro partner stia andando avanti senza intoppi".

Alla luce delle sue parole, ci aspettiamo, tanto per cominciare, il rispetto della finestra di lancio comunicata, ovvero Natale 2020. In seconda istanza, una line-up ricca di titoli, sia fist che third party. A proposito, recentemente abbiamo provato a raccogliere in un unico articolo tutte le indiscrezioni (molte) e le informazioni certe (poche) sui giochi di lancio di PS5. Alcuni fan, invece, hanno provato ad immaginare l'aspetto di PlayStation 5.