PS5: in sviluppo il DualSense Pro? Spunta l'immagine del prototipo

I curatori dei social di Evzen Elite, una società argentina che produce controller, hanno pubblicato una nuova immagine che mostra l'interno del DualSense e foto che lascia intravedere degli schemi per lo sviluppo di un "controller Pro per PS5" con funzionalità avanzate.

Consapevoli dell'enorme attesa degli appassionati per l'arrivo di PlayStation 5 sul mercato (prevista in Italia per il 19 novembre), il team social di Evzen ha deciso di cavalcare l'onda dell'hype confezionando un video promozionale che immortala, appunto, un controller DualSense smontato e la loro versione Pro o Elite del pad nextgen di Sony.

I diagrammi esplicativi e le foto del prototipo in questione mostrano un design identico a quello del pad di PS5, ma con l'importante aggiunta di quattro pulsanti programmabili sul retro (assenti nella versione ufficiale del DualSense) e di un ulteriore tasto funzione (rappresentato dall'icona con le due frecce divergenti) da utilizzare per richiamare velocemente le diverse configurazioni impostate dall'utente.

Vale la pena sottolineare che il concept del DualSense Pro svelato "ufficiosamente" da Evzen rappresenta un progetto esterno a Sony: non sappiamo, quindi, se il controller immaginato dall'azienda argentina vedrà o meno la luce. Sotto il profilo squisitamente ingegneristico, oltretutto, potrebbe risultare quantomeno difficile inserire dei tasti funzione e l'aggancio di ben quattro pulsanti programmabili in corrispondenza del vano che ospiterà la batteria del DualSense, se non apportando delle modifiche sostanziali al design del controller di PS5 con effetti a cascata sull'ergonomia, sul peso e sullo spazio da riservare alla batteria interna del pad.