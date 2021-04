PS5: in sviluppo un'esclusiva di Remedy? Ne è certo il leaker di FF7 Remake su PS Plus

Dopo il clamore mediatico suscitato dalle sue anticipazioni sull'arrivo di FF7 Remake su PS Plus, il leaker "Shpeshal Ed" si dice certo del fatto che Remedy stia sviluppando un videogioco misterioso da lanciare rigorosamente in esclusiva su PS5, o comunque solo su sistemi PlayStation (e quindi anche su PS4).

Nel condividere questa importante indiscrezione, il co-fondatore di XboxEra si affaccia su Twitter per riprendere il passaggio di una discussione a cui ha partecipato di recente su Reddit e in cui, prendendo spunto dalle dichiarazioni di un'altra "gola profonda", specifica appunto come "sono a conoscenza di questi leak e li confermo, Remedy sta sviluppando un gioco in esclusiva su PS5".

Nei giorni scorsi, Remedy ha delineato la propria strategia next gen e ribadito, con le parole del CEO Teo Virtala, l'intenzione della compagnia di sviluppare diversi titoli tripla A con elementi GaaS e l'integrazione di evolute funzionalità in rete.

Quanto alle anticipazioni di Shpeshal Ed sul gioco Remedy in esclusiva su PlayStation 5, nonostante i suoi leak veritieri sull'ingresso nella Instant Game Collection su PS Plus di FF7 Remake vi invitiamo a prendere questi nuovi rumor con le pinze, anche in funzione del leak (per ora) non avveratosi sull'arrivo di Watch Dogs Legion su Xbox Game Pass.