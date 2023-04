PS5, ecco i Tag Accessibilità: Ghost of Tsushima e God of War tra i primi a supportarli

Nel corso degli ultimi anni, l'accessibilità è diventato un tema sempre più centrale nel settore videoludico, con le maggiori compagnie che si stanno sforzando in maniera sempre più concreta di rendere i videogiochi alla portata di tutti, anche di chi dovesse soffrire di gravi patologie.

A cambiare le carte in tavola sono state sia Microsoft, con il suo Adaptive Controller, che Sony, grazie alle sempre più numerose opzioni di accessibilità presenti nelle produzioni first party. La casa di PlayStation continua a dedicarsi all'argomento introducendo i Tag Accessibilità per i giochi PS5 presenti sul PS Store.

"Mentre ci sforziamo di rendere i giochi più accessibili per tutti i giocatori, siamo lieti di annunciare che i tag di accessibilità verranno lanciati a livello globale questa settimana sul PlayStation Store sulla console PS5. I tag di accessibilità consentono agli sviluppatori di fornire informazioni dettagliate sulle funzioni di accessibilità supportate nei loro giochi. Mentre esplori vari hub di gioco del PlayStation Store su PS5, vedrai un elenco di funzioni di accessibilità premendo il pulsante "Triangolo" se il gioco selezionato li supporta. Questi possono variare dalle impostazioni di accessibilità visiva e audio alle opzioni del controller DualSense, alle impostazioni di difficoltà e alle funzionalità di comunicazione online come la trascrizione della chat. Con i tag accessibilità, sarai in grado di vedere facilmente se il gioco a cui vuoi giocare presenta le opzioni che stai cercando".

Come detto, i tag di accessibilità su PlayStation Store verranno distribuiti gradualmente per i giocatori PS5 questa settimana. Al lancio saranno supportati da una varietà di giochi come Days Gone, Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart e Returnal. Sony sta collaborando con un'ampia gamma di sviluppatori per implementare questa funzione nei loro hub di gioco su PS5 nelle prossime settimane e mesi. Per ulteriori informazioni potete visitare le pagine del PlayStation Blog.