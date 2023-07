PS5: taglio di prezzo in Europa, nuova PlayStation 5 con APU 5nm e senza metallo liquido?

Mentre continuano i tagli di prezzo (presumibilmente provvisori) di PlayStation 5 in Europa, emergono dettagli sul prossimo modello di PS5 in arrivo si dice entro la fine dell'anno, questa console godrà di alcune migliorie legate al processo produttivo stando ad un report emerso in rete.

Fino al 24 luglio era possibile acquistare PS5 con 100 euro di sconto in Italia e sembra che le promo continuino in buona parte dell'Europa, ad esempio in Gran Bretagna si può trovare PlayStation 5 Standard Edition a 399.99 sterline su Amazon, stesso prezzo proposto da alcuni retailer come Argos e Currys, mentre su PlayStation Direct UK la console costa 404,99 sterline. E si parla anche di un taglio di prezzo temporaneo di 50 dollari negli USA, sebbene non ci siano conferme in merito.

In Italia, su PlayStation Direct possiamo comprare il bundle PS5 con Call of Duty Modern Warfare 2 a 549.99 euro invece di 599.99 euro, con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino. Questi sconti, uniti al cambio di nome della SKU di PS5 presso i distributori, farebbero pensare alla volontà di svuotare i magazzini in vista dell'arrivo della nuova PlayStation 5.

La nuova PS5 con APU 5nm scalda meno?

A proposito della nuova PlayStation 5, Zuby_Tech ha condiviso alcune informazioni parlando di un nuovo modello identificato dalla sigla CFI-1300 ed equipaggiato con APU 5nm (contro i 7nm del modello uscito nel 2020) e assenza di Metallo Liquido, fattori che dovrebbero garantire un minor consumo energetico e un raffreddamento migliore rispetto alle console attualmente in commercio.

Non risulta chiaro però se il modello in questione sia PS5 Slim o PS5 PRO, la cui esistenza viene confermata da molti report di fondi affidabili. Secondo i rumor, PlayStation 5 Slim sarebbe in uscita entro la fine dell'anno mentre PS5 PRO sarebbe prevista nel corso del 2024.