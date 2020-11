PS5, taglio di prezzo prima del lancio: Sony cambia linea in Brasile

Manca ormai davvero pochissimo al lancio di PlayStation 5, ma nella strategia Sony sembra esservi ancora spazio per l'esercizio di una certa flessibilità nei confronti del Day One.

La divisione brasiliana del colosso videoludico ha infatti da poco confermato l'intenzione di attuare un taglio di prezzo sui nuovi hardware in arrivo sul mercato. Il prezzo delle console è tradizionalmente molto elevato in Brasile, e l'intervento ha contribuito a ridurne l'impatto, anche se si continua a parlare di cifre comunque importanti. Nel dettaglio:

PlayStation 5 Digital Edition : la console passa da 4.499 Real Brasiliani a 4.199 R$. In dollari statunitensi, il prezzo corrisponde a circa 730$;

: la console passa da 4.499 Real Brasiliani a 4.199 R$. In dollari statunitensi, il prezzo corrisponde a circa 730$; PlayStation 5 Standard Edition : l'hardware passa da 4.999 R$ a 4.699 Real Brasiliani;

: l'hardware passa da 4.999 R$ a 4.699 Real Brasiliani; DualSense : il nuovo controller di PlayStation 5 costerà 469 Real Brasiliani anziché 499 R$;

: il nuovo controller di PlayStation 5 costerà 469 Real Brasiliani anziché 499 R$; Camera: l'hardware passa da 449 R$ a 419 Real Brasiliani;

Come anticipato, dunque, il prezzo proposto per la prossima generazione di console sul mercato brasiliano resta elevato, ma meno di quanto originariamente previsto per il Paese latinoamericano.Nel frattempo, in alcuni negozi l'utenza ha avvistato le prime postazioni di prova di PlayStation 5 . In chiusura, vi ricordiamo che venerdì 13 novembre Everyeye vi aspetta su Twitch per la maratona review di PS5 , per una giornata in compagni all'insegna della next gen.