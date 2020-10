PS5 e il tasto Create: sarà possibile salvare video e screenshot a 4K

Oggi è finalmente stata mostrata in video la tanto attesa interfaccia utente di PlayStation 5, protagonista assoluta dell'ultimo State of Play. Tra gli argomenti trattati nel filmato troviamo anche la condivisione di clip video e screenshot, i quali potranno essere condivisi tramite la pressione del nuovo tasto Create del DualSense.

Con il nuovo tasto, che va a rimpiazzare l'ormai vecchio Share del DualShock 4, verrà data ai giocatori l'opportunità di condividere immagini di gioco e filmati, dal momento che la console next-gen registrerà tutto quello che facciamo proprio come avviene sull'attuale generazione. Questo procedimento non solo sarà incredibilmente veloce grazie alla potenza dell'SSD personalizzato di PS5 (niente più lunghe attese tra la pressione e l'effettiva comparsa del menu a schermo), ma permetterà anche di catturare materiale ad una risoluzione massima di 4K, così da condividere le proprie esperienze nel migliore dei modi con il resto della community.

Come vi abbiamo anticipato oggi, la funzionalità di condivisione di PS5 implementerà anche un filtro anti-spoiler, che impedirà ai giocatori che non hanno ancora affrontato specifiche fasi di un gioco di assistere a filmati o immagini potenzialmente rischiosi per la loro esperienza.