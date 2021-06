PS5, Team Asobi si espande: gli autori di Astro's Playroom lavorano a una nuova IP

Tra l'annuncio del rinvio al 2022 di God of War 2 e la conferma che Horizon Zero Dawn è attualmente ancora previsto per la fine di quest'anno, Hermen Hulst ha speso qualche parola anche in merito a Team Asobi, lo studio che ha dato vita al sorprendente Astro's Playroom giocabile gratuitamente su PS5.

L'ex Guerrilla Games ha voluto sottolineare l'importanza che gli studi nipponici di Sony ricoprono ancora nelle sue strategie di mercato, malgrado la progressiva occidentalizzazione a cui la compagnia è andata incontro nel corso degli ultimi anni. Per farlo, Hulst ha innanzitutto ribadito la centralità di Polyphony Digital per i PlayStation Studios, e poi ha rivelato qualcosa di nuovo e particolarmente interessante nei riguardi di Team Asobi:

"Polyphony Digital ricopre un ruolo importante nella famiglia PlayStation, e crea i migliori giochi di simulazione di guida al mondo", le parole di Hulst. “Stiamo costruendo un Team Asobi a Tokyo, uno studio di livello mondiale che sta sviluppando un franchise per tutte le età e con un appeal globale. Una squadra così creativa. Quindi sono davvero entusiasta del futuro dei giochi PlayStation dal Giappone e dall'Asia".



La crescita e l'espansione di Team Asobi vanno in controtendenza al destino a cui è andato incontro negli scorsi mesi la compagnia di cui fa parte, ovvero Japan Studio, che ha perso numerosi dei suoi membri più illustri ed è andato via via ridimensionandosi.