PS5: Team Asobi lavora al gioco più ambizioso della sua carriera

Team Asobi è una realtà sempre più concreta: dopo la formazione ufficiale in primavera sotto l'ala dei PlayStation Studios, il team giapponese ha lanciato ora il proprio sito ufficiale con portfolio, la storia della compagnia e altre informazioni utili.

Team Asobi è una sussidiaria di Sony Interactive Entertainment nata dalle ceneri di Sony Japan Studio, ad aprile il più antico studio giapponese di Sony (aperto nel 1993 per supportare il lancio della prima PlayStation) è stato di fatto smantellato e i membri rimasti sono confluiti nel team Asobi, studio in rampa di lancio autore di produzioni come Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR e Astro's Playroom per PlayStation 5.

Nella pagina "Chi Siamo" si legge che "Team Asobi è un vibrante studio con base a Tokyo, con tutta l'esperienza necessaria per creare giochi di qualità per i giocatori PlayStation di tutte le età", inoltre scopriamo che "il team sta lavorando al gioco più ambizioso della sua carriera" dopo aver ottenuto ottimi riscontri con la serie Astro Bot.

Team Asobi è alla ricerca di personale, lo studio sta assumendo 13 persone tra programmatori, grafici, designer e altre figure professionali da inserire nella sede di Tokyo, attualmente non sappiamo esattamente su cosa stia lavorando il Team Asobi anche se in molti sperano di poter rivedere presto il robottino Astro.