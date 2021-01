PS5, Team Ninja guarda al DualSense: tra nuovi progetti e Nioh 3

Attualmente, gli sforzi produttivi di Team Ninja sono concentrati sul portare sul mercato la nuova The Nioh Collection, ma i vertici della software house già sembrano guardare al futuro.

Dopo aver di recente confermato il supporto di Nioh Remastered al DualSense, il team ha condiviso con il pubblico alcune considerazioni legate a quelli che saranno i prossimi obiettivi dello studio. Intervistato da Daily Bits, il Director di Nioh 2, Fumihiko Yasuda ha offerto alcune dichiarazioni in merito all'interesse di Team Ninja nei confronti del controller di PlayStation 5. "Abbiamo preso in considerazione molte idee diverse su come supportare queste feature in Nioh 2. - ha raccontato il Director - Per un action game molti intenso, utilizzare troppo il feedback aptico avrebbe potuto distrarre il giocatore dall'esperienza e ridurre l'apprezzamento del titolo. Di conseguenza, abbiamo implementato nel gioco solo alcune delle idee più fattibili.".



Tuttavia, Team Ninja è estremamente interessata al nuovo pad: "Vorrei provare a realizzare un gioco che sfrutti a pieno il feedback aptico di PS5 in futuro. - ha sottolineato Yasuda - Ne uscirebbe un titolo che non avrebbe potuto essere realizzato per la precedente generazione di hardware. Al momento, il piano è di spostare il team di Nioh su nuovi progetti dopo la pubblicazione della Nioh 2 Complete Edition. Per assicurarci che i titoli futuri, incluso un possibile Nioh 3, siano giochi che tutti i nostri fan possano godersi e aspettare con ansia, stiamo lavorando al massimo su Nioh 2 Complete Edition".



Insomma, qualunque sia la natura del prossimo gioco di Team Ninja, sembra che la software house continuerà a guardare con attenzione agli hardware Sony.