PS5 e i team Sony, non solo acquisizioni: Jim Ryan parla di 'crescita organica'

Nel corso di una ricca intervista, il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha avuto modo di condividere con il pubblico alcune interessanti riflessioni legate alla crescita degli studi First Party.

In particolare, il dirigente ha voluto contrapporre una politica fondata sulle acquisizioni ad un modello da lui definito come di "crescita organica", volto a potenziare le competenze e ambizioni dei team già parte della squadra Sony. "Probabilmente, il livello con cui abbiamo ampliato in maniera organica le nostre capacità di sviluppo nel corso di questa generazione non è pienamente apprezzato o compreso. - ha esordito Jim Ryan - Ovviamente, è stata d'aiuto l'acquisizione di Insomniac Games, ed è meraviglioso averli in famiglia".

Tuttavia, prosegue il CEO, l'ampliamento del numero dei First Party non è l'elemento essenziale che definisce la strategia utilizzata da PlayStation per creare una line-up di lancio di PS5 superiore a PS4. "Questo non è il frutto di spese sfrenate, ma di una crescita organica attentamente pianificata. Probabilmente il miglior esempio che posso fare...potrei parlare di Naughty Dog ovviamente, ma loro hanno sempre creato giochi grandiosi. Ma parliamo di Ghost of Tsushima, che è stato un successo di critica e certamente un successo commerciale in una proporzione che non avremmo pensato. Questo rende evidente il lavoro che Sucker Punch ha fatto per costruire sul proprio precedente canone lavorativo. Siamo abbastanza fortunati da avere cinque o sei studi che rientrano in questa categoria, - ha concluso Jim Ryan - ma non si tratta di fortuna, perché ci abbiamo lavorato per anni e anni".