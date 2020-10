PS5 Teardown, l'analisi dello YouTuber David Lee, focus su ventola e metallo liquido

Lo YouTuber David Lee (oltre tre milioni di iscritti al suo canale) ha commentato il teardown di PlayStation 5 mostrato a inizio settimana. Dave 2D ha una grande esperienza nell'analisi di dispositivi tecnologi di ogni tipo e in questo caso ha voluto commentare alcune soluzione adottate da Sony.

Nello specifico Lee commenta il sistema di raffreddamento e la ventola di PS5, secondo lo YouTuber Sony ha adottato accorgimenti piuttosto interessanti, la ventola e il dissipatore di grandi dimensioni permetteranno una buona dispersione del calore e una rumorosità non particolarmente invasiva. Anche le vaschette raccoglipolvere di PS5 testimoniano la grande attenzione riposta dal colosso giapponese in fase di progettazione dell'hardware e del design.

Lee analizza poi il sistema di raffreddamento basato sul metallo liquido, una soluzione non certo innovativa ma che in ambito console è sicuramente degna di attenzione, nonostante alcune problematiche emerse in passato sull'utilizzo del liquid metal legate in particolare alla possibile corrosione dei componenti e alla loro durata nel lungo periodo.

Infine lo YouTuber afferma che "PS5 sarà più silenziosa di Xbox Series X" ma come ribadito dallo stesso si tratta di una dichiarazione "di pancia" basata su quanto visto in video, non avendo avuto modo di provare o vedere dal vivo nessuna delle due console.