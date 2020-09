PS5 Teardown: il DualSense smontato, ecco cosa c'è dentro!

Il profilo Instagram Impact Controller propone quello che è a tutti gli effetti il primo Teardown del DualSense di PlayStation 5, per la prima volta in assoluto possiamo così dare uno sguardo all'interno del nuovo joypad Sony.

Il set fotografico permette di dare una prima occhiata alle componenti interne, tra cui spiccano le nuove tecnologie per il Feedback Aptico e i Grilletti Adattivi, con i trigger che appaiono più grandi rispetto al passato proprio a causa della tecnologia aggiuntiva "sotto il cofano". Notiamo anche come il design sia sembri essere piuttosto smart, con la possibilità di sostituire le varie parti del DualSense in maniera rapida e veloce, a partire dalla mascherina nera e ovviamente anche i singoli pulsanti.

Nel weekend PlayStation UK ha pubblicato un video dedicato alle caratteristiche tecniche di PS5, non abbiamo però ancora assistito ad un vero e proprio Teardown della console, questa settimana PlayStation 5 dovrebbe essere provata da vari influencer e YouTuber internazionali, sicuramente ne sapremo di più sulle funzionalità e le specifiche della nuova piattaforma. Il rapper Travis Scott ha già la PlayStation 5 ma fino ad oggi non ha mostrato nulla, se non una foto che ritrae il DualSense in bella vista appoggiato sulle gambe...