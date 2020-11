PS5 teardown: uno youtuber suggerisce le possibili migliorie di design della versione PRO

L'esperto tecnico PC che gestisce il canale YouTube di Gamers Nexus (con oltre 1,2 milioni di iscritti) ha compiuto un nuovo teardown di PS5 e suggerito a Sony di modificarne alcuni elementi ingegneristici e di design per la futura, ipotetica versione PRO della console nextgen appena giunta sul mercato.

Ben lungi dall'affrontare la divisiva (e soggettiva) questione del form factor e dell'aspetto futuristico di PS5, il creatore di contenuti ha preferito testare in maniera approfondita ogni componente interno della console Sony attraverso dei benchmark sul sistema di dissipazione, sull'acustica e sulle temperature d'esercizio.

Nel condurre le sue analisi, Gamers Nexus ha rimarcato l'estrema silenziosità di PS5 e la bontà del suo sistema di dissipazione del calore, seppur evidenziando delle "criticità" non segnalate in altri teardown. Stando infatti allo youtuber, l'utilizzo di una sonda termica VRM / MOSFET rivela che i moduli di memoria presenti sulla motherboard non sembrano essere direttamente a contatto con l'heatpipe di generose dimensioni deputato a intercettare il flusso d'aria generato dalla ventola della console.

Le conclusioni a cui giunge l'esperto tecnico e creatore di contenuti sono perciò semplici: a suo dire, Sony ha ampi margini per migliorare il design di PS5 con le future revisioni hardware della console, ad esempio integrando le memorie al sistema di raffreddamento diretto dell'heatpipe o adottando un profilo più aggressivo per la velocità variabile della ventola, vista la grande silenziosità a cui opera negli attuali regimi di rotazione. Se per la prima soluzione sembra essere necessario ricorrere a un nuovo form factor (da qui il riferimento a PS5 PRO), al secondo quesito posto da Gamers Nexus i progettisti di Sony hanno già dato risposta, seppur indirettamente, confermando come la ventola di PS5 migliorerà con i futuri firmware.