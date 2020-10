PS5: il teaser di Burger King non è legato all'interfaccia ma ad una promozione

Nella giornata di ieri Burger King ha pubblicato un teaser PS5 ricondiviso dai canali ufficiali PlayStation, la clip in questione faceva pensare ad un possibile imminente reveal dell'interfaccia e atri dettagli sul sistema operativo, ma in realtà le cose non stanno proprio così.

A quanto pare il teaser in questione è legato ad una promozione della celebre catena di fast food in partenza il 15 ottobre: ordinando prodotti per almeno 5 dollari tramite l'app ufficiale di Burger King sarà possibile partecipare all'estrazione di una console PlayStation 5, presumiamo nei soli Stati Uniti. Una campagna promozionale in piena regola realizzata ovviamente in collaborazione con Sony, in maniera simile a quanto fatto da Microsoft con Taco Bell (altra celebre catena di fast food), Monster Energy, Doritos e altre aziende partner negli Stati Uniti.

Questo ovviamente non vuol dire che Sony non possa svelare l'interfaccia o altri dettagli su PlayStation 5 nel corso di questa settimana, certamente però eventuali reveal non saranno in alcun modo collegati a Burger King. Secondo alcuni insider novità su PS5 sarebbero imminenti e in molti puntano all'UI, al sistema operativo e al tasto Create del DualSense, il cui utilizzo è ancora parzialmente avvolto nel mistero. Ne sapremo (forse) di più nei prossimi giorni.