PS5 Telecamera: emergono nuovi rumor, servirà per lo streaming su Twitch e YouTube?

Sta destando un discreto scalpore un report di Gizmodo su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, la nota testata ha svelato la presenza di telecamere integrate nelle nuove console, con un leggero vantaggio tecnico per quanto riguarda il sensore montato sulla prossima piattaforma Microsoft, definito più performante rispetto a quello di PS5.

Ma a cosa servirà la telecamera? Nel caso della console Sony, come riporta PSU, la camera dovrebbe essere utilizzata per consentire agli streamer di trasmettere facilmente le proprie sessioni di gioco (o eventuali altri video come talk show e Q&A) su Twitch e YouTube, senza bisogno di acquistare periferiche esterne.

Purtroppo non ci sono specifiche dettagliate riguardo la camera, Gizmodo parla di un sensore di alta qualità montato su Xbox Scarlett, capace di registrare video in 4K con una latenza minima e una perdita di framerate pari a 2 fps, mentre la camera di PlayStation 5 sarà "di una qualità leggermente inferiore, Microsoft infatti a differenza di Sony vuole spingere fortemente su questo aspetto", ribadiamo però come non siano stati forniti dati tecnici di alcun tipo.

La stessa fonte ha poi confermato, come già noto, il design del Dev Kit PS5 e il nome in codice dello stesso, Prospero, codename che emerge oggi per la prima volta in assoluto.